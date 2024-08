Arriva lo psicologo di base. Aiuterà medici e pediatri

La Regione Toscana sperimenta lo ’psicologo di base’, quel professionista che il servizio sanitario mette ora a disposizione dei cittadini al fianco del medico di famiglia e del pediatra per i bambini. Con il presupposto che ’curare la testa’ evita in molti casi di ammalarsi nel corpo.

La sperimentazione partirà dal 15 settembre e andrà avanti per 18 mesi: un servizio pensato per intercettare precocemente i bisogni psicologici dei cittadini e prevenire forme croniche o manifestazioni importanti ed acute. "Ci consentirà di testare la possibilità di intercettare nuovi bisogni di salute – sottolinea l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini –. Un passaggio fondamentale per arrivare a definire un modello di rete psicologica pubblica".

E’ un primo livello di assistenza integrata, nel segno della collaborazione stretta con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, per una rapida presa in carico del cittadino: saranno proprio medici di famiglia e pediatri a proporre la consulenza psicologica, ’passata’ dal servizio sanitario e non più privata,ovveero con il libero professionista.

La sperimentazione voluta dalla Regione è affidata alle Aziende Asl, che metteranno a disposizione il servizio ’di base’ presso case della salute e della comunità o presso propri presidi e poliambulatori: in questa prima fase il sevizio sarà offerto in otto presìdi della Toscana, per i quali, attraverso un bando, sono già stati selezionati gli psicologi che se ne occuperanno. Le tre graduatorie, una per ciascuna azienda, sono state pubblicate sul sito di Estar alla fine di luglio.

Nell’Asl Toscana Sud Est lo psicologo opererà in tre sedi, uan per provincia: a Siena sarà nella casa della salute Arca di Fontebecci; per l’area aretina nella casa della salute di San Giovanni Valdarno; infine nel grossetano opererà nella casa della salute ad Orbetello.

p.t.