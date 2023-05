"Area cani nel degrado" Rischi agli Orti dei Tolomei

"Erba pericolosamente alta, staccionate mal tenute e reti rotte": è la denuncia di un gruppo di cittadini circa lo stato dell’area cani degli Orti dei Tolomei, la più grande e frequentata fra le due presenti all’interno del centro storico. Una situazione che purtroppo non riguarda solo il decoro, ma anche la sicurezza e la salute di cani e padroni. "La condizione dell’area è veramente terribile, quest’anno non hanno mai tagliato l’erba – è lo sfogo di una cittadina frequentatrice del luogo –. Il prato è pieno di zecche e di buche e in questo modo la maggior parte dell’area è inagibile per noi e per i cani. C’è anche un pericolo aggiuntivo dovuto alla scarsa manutenzione di reti e staccionate divisorie, di tutta quest’area non possiamo usare più del 10%".

Come se non bastasse, le condizioni attuali della zona possono anche incidere sulla salute degli animali. "Il fatto drammatico è che quando l’erba alta viene tagliata, di norma (finora è stato così) non viene portata via, ma lasciata in alcuni mucchi sul posto – ha spiegato una proprietaria di cani –. L’erba è piena di forasacchi che una volta secchi, se inalati, possono causare gravi problemi ai cani".

Un cittadino ci ha informato che solo negli ultimi giorni ben due cani sono stati ricoverati dopo esser stati agli Orti dei Tolomei. "In questi casi il cane inizia a sanguinare dal naso e se il forasacco non viene tolto subito, si deve procedere con un’operazione chirurgica per evitare che fori gli organi vitali", ha detto con rabbia l’uomo.

Oltre al fattore sentimentale, il padrone si trova in questi casi a dover affrontare anche quello economico, con i prezzi delle cliniche che non sono notoriamente popolari. Anche per questo l’area cani, che pure è frequentatissima, ha perso molti dei suoi habitué. "Io in due mesi ho mandato tre mail al Comune di Siena per segnalare e chiedere di risolvere il problema – il racconto di una cittadina –. Una signora ha parlato direttamente con un assessore. L’altro ieri (domenica) ci hanno promesso che avrebbero fatto qualcosa, ma così non è stato". I cittadini quindi si sono uniti per lanciare un appello: "Con una manutenzione intelligente queste situazioni potrebbero essere evitate. Basterebbe curare l’ambiente e tagliare l’erba prima che crescano i forasacchi".

Eleonora Rosi