Apre il Caffé del Teatro. Novità al Politeama

Non solo attività cinematografiche e teatrali. Adesso la Fondazione Elsa si occupa anche della gestione diretta, fino al 30 settembre, dello spazio di ristoro di piazza Rosselli, quello inserito in un’ala del Politeama. Al via il temporary bar ’Caffé del Teatro’. Si tratta di un periodo di tempo ben definito in attesa che sia predisposto dalla Fondazione un nuovo bando pluriennale per riassegnare il locale.

"Una scelta – si legge nelle pagine social della Fondazione – dettata dalla volontà di far vivere piazza Rosselli senza perdere tutta l’estate e di metterci alla prova con una gestione in proprio. Così, appena rientrati in possesso dei locali e con l’appoggio della nuova amministrazione comunale che ringraziamo per la fiducia, abbiamo deciso, in meno di un mese, di far nascere quest’avventura".

E ancora: "La durata limitata dell’esperienza e la necessità di aprire quanto prima, non ci hanno permesso di rinnovare gli arredi del locale". È stato però ripristinato il dehor esterno ed è stata cambiata la tipologia di offerta scegliendo di ripartire dalla semplicità e dalla qualità delle materie prime. Tecnicamente, la Fondazione Elsa, che aveva già preso la gestione diretta del bar interno da dicembre, ha messo un suo dipendente come capo negozio avvalendosi di una società esterna, la Wonderland Srl, selezionata attraverso la richiesta di preventivi, per i servizi di cucina e bar. Le richieste di preventivo sono state inviate a oltre dieci operatori del settore selezionati in base alle necessità e a uno storico di aziende che nel corso degli anni avevano manifestato interesse per la gestione completa del locale.

Fabrizio Calabrese