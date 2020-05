Siena, 2 maggio 2020 - Una storia di rispetto delle regole e di amicizia. Perché guai se mancano le chiacchiere in piazza del Campo. Ma a debita distanza, secondo quanto prescrivono le regole contro il contagio da coronavirus. Lo storico capannello di anziani che stazionano nella splendida piazza, teatro, se mai ci fosse bisogno di dirlo, del Palio più conosciuto del mondo, hanno adeguato la loro voglia di stare insieme ai tempi che stiamo vivendo.

E così, se un tempo c'era un fitto capannello, adesso la distanza è aumentata: almeno due metri tra una persona e l'altra. Ieri, giorno in cui la Regione Toscana ha permesso di ricominciare a passeggiare, il gruppo si è potuto finalmente ritrovare. Ma lo ha fatto in sicurezza. Una bella lezione di edcucazione civica che di questi tempi non fa male.