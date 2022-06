Anteprima de ’La Terrazza’ Si parlerà di ambiente

L’appuntamento con l’anteprima de La Terrazza, la rassegna di incontri e presentazioni che afferma il ruolo di San Casciano dei Bagni nell’attualità nazionale, è oggi alle 18.30 in piazza della Repubblica. Ad aprire la nuova edizione dell’evento sarà Daniela Ducato, presidente di Wwf Italia e di Fondazione Patrimonio Italia conversando con la scrittrice Adele Grisendi su temi legati alla tutela dell’ambiente.

’La Terra offesa. La Terra rinata’ è il titolo dell’appuntamento, come sempre a ingresso gratuito, che vuole affrontare una questione quanto mai sentita, in un periodo in cui la priorità del cambiamento climatico si impone all’ordine del giorno per tutte le comunità e le istituzioni. Il Wwf è notoriamente l’organizzazione internazionale non governativa di protezione ambientale tra le più note e attive al mondo: la nuova presidente della delegazione nazionale è Daniela Ducato, definita dal Presidente della Repubblica Mattarella "campionessa mondiale di innovazione, orgoglio della nostra Italia migliore". Il Quirinale le ha infatti conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica anche in virtù del suo ruolo di imprenditrice capace di fondare Edizero Architecture for Peace, ottenendo diversi riconoscimenti internazionali, tra cui quello di miglior innovatrice europea nel settore eco-friendly. A discutere con Ducato sarà la scrittrice Adele Grisendi, storica dirigente sindacale della Cgil, moglie del giornalista Giampaolo Pansa, autrice di titoli eloquenti per l’impegno sociale, quali ’Giù le mani e Giù le mani, maschio’, ’Bellezze in bicicletta’ (finalista Premio Bancarella 2002), fino ai più recenti ’L’amore mancato’ e ’Non è te che sceglierò’.

"Iniziare gli incontri de La Terrazza con un talk sull’ambiente, tema di assoluta attualità – asserisce la presidente dell’Associazione culturale ‘La Terrazza’ Federica Damiani – dimostra la volontà di toccare temi vicini alla quotidianità di ognuno. Un primo incontro che aiuterà a comprendere cosa potremo fare, nel nostro piccolo, per tamponare il disastro ambientale a cui stiamo assistendo".

Questo momento pubblico anticipa il programma ufficiale che sarà presentato il 5 luglio a Firenze in Consiglio regionale, alla presenza della sindaca Agnese Carletti: "È davvero significativo – afferma la prima cittadina del borgo termale – che la data zero de La Terrazza 2022 sia incentrata sull’ambiente, proprio in un passaggio storico nel quale ci vediamo costretti a limitare l’uso dell’acqua per una siccità preoccupante; ragionare di certi argomenti con profili autorevoli come quelli di Daniela Ducato e Adele Grisendi è un orgoglio per la nostra comunità".