Anomalie vascolari. Diagnosi e terapie, novità

Le anomalie vascolari, tra cui le malformazioni vascolari e i tumori vascolari possono causare pericolose emorragie, rappresentano una sfida diagnostica e terapeutica per la loro complessità e l’impatto sulla qualità di vita dei pazienti. Possono deturpare il volto dei bambini e degli adulti, ma possono anche colpire qualsiasi altro distretto corporeo.

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese compie un significativo passo avanti grazie alla realizzazione di un Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato a queste patologie. La gestione multidisciplinare è essenziale per curare questi pazienti in modo efficace e sicuro. Il nuovo PDTA, frutto della collaborazione tra specialisti in Chirurgia Maxillo-facciale, Neuroradiologia diagnostica e terapeutica, Anestesia e rianimazione neurochirurgica, Chirurgia pediatrica, Farmacia ospedaliera e altre discipline, definisce protocolli chiari e condivisi per la diagnosi, il trattamento e il follow-up di queste patologie rare.

"La redazione di questo PDTA, primo nel suo genere in Italia – spiega Maria De Marco, direttrice sanitaria dell’Aou Senese - rappresenta un traguardo importante. Sarà possibile garantire un’assistenza più efficace e strutturata, migliorando gli esiti clinici e la qualità di vita dei pazienti. L’iniziativa conferma il ruolo dell’Aou Senese come centro di riferimento per la cura di patologie complesse e rare, promuovendo un approccio innovativo e multidisciplinare. L’obiettivo - prosegue De Marco - è ottimizzare il percorso di cura, riducendo i tempi di attesa per gli esami radiologici e per le visite specialistiche, migliorando l’efficacia terapeutica attraverso l’integrazione delle competenze specialistiche e garantendo protocolli di trattamento all’avanguardia".