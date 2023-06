Anolf, associazione per l'integrazione degli immigrati, la Cisl Siena promuove il congresso

Si chiama Anolf, Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere, "unisce immigrati di varie etnie e ha come scopo la crescita dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione italiana", recita la nota stampa. L’Anolf, promossa dalla Cisl Siena, non ha scopi di lucro e "si fonda sul protagonismo degli immigrati per la tutela delle loro esigenze e la crescita della società". A luglio si svolgerà il congresso per individuare le cariche dell’associazione, presente da settembre su tutto il territorio. "L’obiettivo – spiega il segretario generale Riccardo Pucci – è contribuire a creare una società aperta verso le diversità".