’Anni d’Argento’ gli auguri. Premio narrativa e poesia

La splendida sala della Suvera, all’Accademia dei Rozzi, ha fatto da cornice al tradizionale pranzo degli auguri del Comitato Terza Età ‘Anni d’Argento’, associazione che persegue finalità di solidarietà sociale, culturale, civile a favore degli anziani. Prima del convivio si è tenuta la cerimonia di premiazione dei partecipanti alla 17ma edizione del premio di narrativa e poesia Aldo Alberighi. Sono stati consegnati anche i riconoscimenti alle tre vincitrici della quarta edizione del ‘Concorso di pittura Anni d’Argento’ dedicato alle socie del laboratorio di pittura. La giuria era composta da Marco Fedi, Lorenza Benedetto, Costanza Bianciardi, Angelo Viglietti e Anna Maria Bianchi Bandinelli. Presenti alla premiazione e al pranzo Andrea Franci, presidente Ancescao provinciale di Siena con il tesoriere Remo Buccianti e la segretaria Antonella Cavaglioni. Come ogni anno le pergamene, vere opere d’arte, sono state donate dal pittore senese Stefano Pellati, presente e accompagnato dalla consorte Alice Luddi. Alessandro Abruzzese e Costanza Bianciardi hanno quindi letto con grande enfasi le poesie e gli elaborati dei partecipanti. Il Comitato ‘Anni D’Argento’ ha devoluto la quota annuale prevista in beneficenza alle associazioni ‘Piccoli Passi’, che si occupa della cura dell’Alzheimer – rappresentata da Luca Ciani – e ‘Quavio’, a supporto del loro prezioso operato in città. Durante il pranzo è stato festeggiato e omaggiato con una targa ricordo per i suoi primi 100 anni il cavaliere Umberto Leo, socio del Comitato. Il presidente Marco Fedi e la vice presidente Lorenza Benedetto hanno poi ringraziato tutti i partecipanti e in particolare le socie che durante l’anno si prestano, con il loro impegno, a portare avanti tutte le varie attività e che coinvolgono gli altri tantissimi soci.