Animali, uomini e parchi. Il libro di Sammuri all’Accademia Fisiocritici

’Animali, uomini e parchi’ è il titolo del libro che sarà presentato all’Accademia dei Fisiocritici il 24 maggio alle 17. Un viaggio nella biodiversità scritto da uno dei massimi esperti in materia, Giampiero Sammuri, con Gianni Montesano. Alla presentazione intervengono Folco Giusti, zoologo già docente all’Università di Siena, e lo stesso Sammuri, presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Il volume è una raccolta di esperienze personali, approfondimenti scientifici, analisi e proposte per salvare e gestire specie e aree protette. La Maremma è tra i protagonisti, ma non solo.