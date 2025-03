Anffas Alta Valdelsa al top. Bella iniziativa benefica domenica al Politeama

Le attività di Anffas Alta Valdelsa protagoniste di una iniziativa benefica. Per contribuire in generale ai programmi dell’associazione mirati tra l’altro all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità che risiedono nel circondario, arriva lo spettacolo denominato Armonie senza limiti - Danza, moda e musica. Appuntamento domenica mattina, alle 10,15, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, al Politeama di Poggibonsi. Sala Maggiore ormai già da diversi giorni da tutto esaurito. Massiccia l’adesione del pubblico per assistere all’esibizione di compagnie di danza, gruppi musicali e di canto e realtà commerciali nei settori della moda e dell’abbigliamento. "L’evento - spiega Flavia Grazi, presidente di Anffas Alta Valdelsa - è stato organizzato dalla mamma di una delle nostre ragazze. Armonie senza limiti sosterrà l’associazione intera, non un progetto in particolare. Il fatto poi che il teatro sia sold out ci riempie di orgoglio, non solo a conferma della sensibilità sociale dei cittadini di Poggibonsi, ma anche perché Armonie senza limiti ha coinvolto diverse realtà del territorio. Questa sinergia tra associazioni per un obiettivo così importante come sostenere Anffas, è veramente una grande soddisfazione". Tutto ha avuto origine dall’idea di Federica Mecacci, come genitore e anche nel suo ruolo di presidente dell’associazione Via Redipuglia di Poggibonsi. Notevole sia l’apporto di sponsor che la collaborazione di scuole specializzate, pronte a salire sul palco con i loro artisti e allievi: Ballet Academy, Balla in Rosa, Sinfonia della Danza, Centro Studi Danza, Amici del Musical, Grg La Badia. E poi i marchi Le Aly della Luna, Pacini, Jessicapelli, Fuori di Testa. Quindi l’aperitivo finale a cura del Bar Rossano, locale di Poggibonsi. Anffas Alta Valdelsa è un ente totalmente autofinanziato. E incontri come Armonie senza limiti divengono dunque linfa vitale: un modo, da parte della città nell’insieme, di concorrere alla realizzazione dei numerosi progetti a favore della comunità stessa in una sorta di percorso virtuoso. Propositi tradotti nel tempo in azioni concrete dagli operatori dell’associazione fondata a Poggibonsi oltre quaranta anni or sono. Paolo Bartalini