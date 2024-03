Ancora cinghiali alle Fontacce

Chissà che effetto farebbe, a un ignaro bancario, vedere un branco di cinghiali all’ingresso della propria filiale. La scena appartiene al filone delle apparizioni di suini selvatici a Montepulciano, nella zona delle Fontacce. L’ultima è di pochi giorni fa: "Erano almeno sei, tra grandi e piccoli – raccontano all’officina meccanica sottostante il pendio attraversato dagli animali –. Non sono impressionati dall’uomo, ma si avvicinano solo se non c’è troppa animazione", esattamente come quando furono avvistati nell’area di una vicinissima banca.

I cinghiali si sono ormai acquartierati nell’ampia area verde che da Porta Farina degrada verso la circonvallazione.

Diego Mancuso