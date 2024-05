"Rigenerare la città. Una lista di giovani"

Riccardo Vannetti è candidato a sindaco di Colle Val d’Elsa per un centrosinistra che comprende tre liste di partito (Pd, La Sinistra per Colle, Uniti per Colle di Val d’Elsa, con +Europa e Psi) e due civiche, Colle per Vannetti Sindaco e RiGenerazione con Vannetti Sindaco. "Il progetto #Vannetti Sindaco – afferma il candidato – mette Colle al centro di un processo di apertura sociale, di rigenerazione urbana, di internazionalizzazione. L’energia delle persone che ne fanno parte, grazie all’amore per la propria città, sarà il carburante per rilanciare turismo, economia e coinvolgere soprattutto le nuove generazioni. Tra le cinque liste che sostengono la mia candidatura ce n’è una composta esclusivamente da Under 35. Non a caso abbiamo scelto come slogan ‘Ora il Futuro’". "Rappresentiamo l’unica vera novità nel panorama elettorale – continua –. Portiamo in dote alla città un mix di esperienze e nuove idee che hanno l’obiettivo di rinnovare la classe dirigente del centrosinistra e della futura amministrazione. L’immagine della Colle del futuro è di una città attrattiva che, nel rispetto delle tradizioni e dell’identità, sappia aprirsi al resto del mondo". Vannetti è un manager che ha ricoperto incarichi di vertice in aziende multinazionali: la sua candidatura è stata annunciata da luglio scorso, cui è seguita la presentazione pubblica in piazza Arnolfo, definendo i motivi che lo hanno convinto a candidarsi. Da quel momento è iniziata una campagna elettorale che lo ha portato a visitare per ben due volte frazioni e quartieri e a costruire con imprese, associazioni del terzo settore e società civile un suo progetto di sviluppo per la città.