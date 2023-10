Altro rinvio per la ’Simone Martini’. Nuova variazione per i lavori. Slitta il rientro previsto a Natale

Le scuole elementari Simone Martini e di conseguenza Sclavo non traslocheranno a Natale, come auspicato: la giunta comunale ha approvato una variazione per i lavori alla scuola di Ravacciano che prevede una nuova ripartizione dei costi, ma soprattutto uno slittamento dei termini per la conclusione. "Per effetto della variata distribuzione di spesa dell’esecuzione dei lavori suppletivi previsti in perizia e della modalità di esecuzione di alcuni lavori – si legge nell’atto approvato dalla giunta – il termine per l’opera ultimata, già fissato dal capitolato speciale d’appalto in 180 giorni dalla consegna, viene prorogato di 90 giorni vista la natura delle variazioni e dei lavori suppletivi previsti, portando il tempo totale per l’esecuzione a 270 giorni al netto delle sospensioni disposte dal direttore dei lavori".

Nell’atto non sono indicate date ufficiali per la conclusione dei lavori, ma l’impossibilità di chiudere l’operazione entro Natale è una logica conseguenza del suo prolungamento di tre mesi. E così alunni e personale della Simone Martini, che già avevano trascorso tutto lo scorso anno scolastico in trasferta, rimanderanno il ’rientro a casa’, restando ancora alla Pascoli. Dove sarà inevitabilmente posticipato il trasferimento della Sclavo, il cui abbattimento e ricostruzione dovrebbe peraltro rispettare le stringenti tempistiche imposte dal Pnrr.

In attesa di capire le tempistiche per gli spostamenti di Santa Marta, Ginestreto, asili ex Omni destinati a essere ospitato nei prefabbricati nel parco Norma Cossetto in piazza d’Armi, intanto per la Simone Martini, ma anche per la Sclavo, si prolungano i tempi di attesa. I lavori a Ravacciano furono consegnati lo scorso marzo, ma a fine aprile furono segnalate "importanti criticità strutturali" (il tetto), con la necessità di prevedere un nuovo programma "per garantire la sicurezza statica dell’edificio".

Con il costo complessivo salito a 1,3 milioni di euro, e un aumento del 51 per cento rispetto all’inizio dell’intervento, ora si prospetta la nuova variazione per il "rifacimento completo della struttura di copertura in struttura leggera in legno lamellare e tavolato" e la "revisione degli interventi strutturali previsti a seguito della sostituzione della copertura con struttura leggera". E l’auspicato rientro a Natale, per la Simone Martini, diventa un miraggio.