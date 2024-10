Allarme terremoto, maxi esercitazione della Protezione civile

Soccorsi prestati a persone sepolte tra la macerie dopo un terremoto. Verteva su questo tema l’esercitazione delle forze di protezione civile (foto) a Poggibonsi. Quasi un centinaio i volontari delle associazioni che costituiscono la rete in ambito locale – Anpana, Misericordia, Pubblica assistenza, Vab – che si sono cimentati nella simulazione di un’emergenza sismica al parcheggio coperto di piazza Mazzini, di fianco alla stazione ferroviaria, con il coordinamento della Polizia municipale. Uno scenario ricostruito nei dettagli da parte degli addetti (campo base allestito in piazza Enrico Berlinguer) che si sono dedicati alle operazioni, anche con l’impiego delle unità cinofile di Anpana, a distanza di due anni da una prova di intervento che aveva invece riguardato, sempre a Poggibonsi, un’ipotetica alluvione. Tutto è avvenuto lo scorso fine settimana, riservato anche a un convegno in materia alla presenza della sindaca Susanna Cenni e dell’assessora regionale Monia Monni.