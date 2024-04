Allarme furti. L’Arma controlla tre persone

I cittadini tengono gli occhi bene aperti. Basta truffe e soprattutto furti nelle abitazioni. Così ieri poco prima delle 13 è scattato l’allarme sui social. "Fare attenzione – scrive una residente – perché 10 minuti fa sono state trovate delle persone poco raccomandabili per le scale di via Losi. E sono state cacciate fuori. Si sono diretti in via Beccafumi, sono almeno tre". Primo suggerimento chiamare le forze dell’ordine. Non c’è voluto molto infatti e sono arrivate due macchine dei carabinieri che avrebbero controllato alcune persone all’altezza della rotonda di Arbia. Sono in corso accertamenti adesso da parte dell’Arma per capire se hanno compiuto qualche colpo nella zona e se hanno già precedenti specifici. Se, magari, avevano con loro arnesi atti allo scasso oppure altro di utile per compiere razzie.

Una zona particolarmente ’visitata’ dai ladri quella di Taverne e di Arbia, dove negli ultimi tempi in verità si vede un maggiore movimento sia di polizia che di carabinieri grazie anche al supporto in altre zone dei militari di ’Strade sicure’.

La.Valde.