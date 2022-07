Superbonus 110: allargamento cessione del credito, il plauso di Marchettini

"L’allargamento della possibilità di cessione dei crediti è un passo essenziale: il Superbonus, con le novità della legge di conversione del Dl Aiuti, recupera in provincia la sua funzione di misura trainante dell’edilizia e della nostra economia". È la riflessione di Giannetto Marchettini presidente Ance Siena. Gli imprenditori Ance Siena plaudono alle nuove misure, con la possibilità per le banche di cedere i crediti derivanti dai bonus edilizi a favore dei propri correntisti diversi dai consumatori finali. Soprattutto, grazie alla modifica fortemente richiesta da Ance e introdotta nell’iter di conversione del Dl 732022, non ancora concluso, recuperano tale possibilità per i crediti ‘incagliati’. "Ance Siena – continua Marchettini – si è mobilitata per la tutela delle sue aziende, per lo sblocco dei crediti e per stabilizzare la misura nel tempo, scongiurando il fallimento di imprese di un comparto fondamentale".