Alla Misericordia tante attività per grandi e piccoli

La Misericordia di Siena, in occasione delle Festività natalizie, organizza delle attività dedicate a grandi e piccini. Questo pomeriggio si svolgeranno, immediatamente dopo la santa messa, in programma alle 17, la benedizione e l’inaugurazione del presepe (quindi intorno alle 17,40 – 17,45). Contestualmente verrà allestita la casa di Babbo Natale dove i bambini potranno incontrare Santa Klaus e scattarsi delle foto insieme a lui.

La struttura sarà aperta il sabato e la domenica pomeriggio, fino a Natale. Domenica 22 alle 10,15-10,30 busseranno alla porta della Misericordia anche i motociclisti del Motoclub la Balzana per portare, come è di consueto, alimenti per l’emporio solidale, per un’iniziativa ormai tradizionale in occasione delle festività natalizie.