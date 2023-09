Al via ’ViviChianciano’: Fra Cantine e Bike a Chianciano Terme

Al via un evento promozionale per raccontare una Chianciano rinnovata che si rivolge ad un pubblico nuovo. Prende il via sabato 9 settembre 2023 il programma della seconda edizione della manifestazione VIVI2023, da riscoprire, tra il borgo medievale e opere d’arte nascoste, tra percorsi immersi nel bosco a brevissima distanza dalla città e tour in bicicletta, attraversando i panorami quelli della Valdichiana e della Val d’Orcia. E anche agli amanti dei prodotti enogastronomici come i formaggi, i vini, i salumi e la carne di cinta, per citarne alcuni, saranno soddisfatti degli eventi a loro dedicati durante VIVI2023. Un programma completo suddiviso nei due week-end di settembre - sabato 9 e domenica 10; sabato 16 e domenica 17 - tra visite guidate gratuite, aperture straordinarie, passeggiate al tramonto, terme e tanto altro, come il tour fotografico in e-bike, la bicicletta a pedalata assistita che rende accessibile a tutti l’amore per le escursioni nella natura. Focus importante per i due week-end saranno le Cantine Aperte di Chianciano Terme: nei pomeriggi di Sabato 9 e Sabato16 Settembre potranno ospitare turisti e curiosi per visitare i preziosi vigneti, e degustare 3 vini, accompagnati da formaggi, prodotti tipici e altre delicatezze. La manifestazione è realizzata tecnicamente da Valdichiana Living, il tour operator ufficiale della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, organismo di coordinamento dell’Ambito turistico territoriale, con la Pro Loco di Chianciano Terme. Nell’offerta uno spazio speciale viene raccolto dal Museo Etrusco e dalla nuove sinergie con gli scavi di San Casciano dei Bagni.

Anna Duchini