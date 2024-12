"Al Botteghino" giù il sipario

Per i buongustai non è una bella notizia ma ogni cosa ha un inizio e una fine e questa, probabilmente, non sarà definitiva. Il ristorante pizzeria "Al Botteghino",

nel territorio comunale di Torrita di Siena, in località Osteria delle Noci, vicino a Montefollonico, ha chiuso. L’ultima gestione, durata 12 anni, ha lasciato.

"Abbiamo aggiunto qualcosa di nostro a questo posto che è qui da prima che nascessimo noi", questo il saluto, via social, degli ormai ex gestori del locale che hanno aggiunto come "porteremo sempre nel cuore il "nostro" Botteghino con tutti clienti, e speriamo di avere un posticino anche nei ricordi di tutti quelli che ci hanno conosciuto".

Salutare non è mai semplice ma "le cose cambiano, cambiano i progetti, cambia la vita".

Così è per tutti.

Il ristorante esiste da veramente tanti anni ed è stato meta di pranzi, merende, spuntini, gite pomeridiane alla scoperta dei sapori del territorio. Dai turisti, in tanti passano di qui per raggiungere Pienza e l’Amiata, fino alla gente del posto, ai cacciatori, il Botteghino ha rappresentato un "rifugio" ideale, una certezza per un tagliere, una tagliatella, una bistecca o assaporare i "profumi" del bosco, la cacciagione. Un mestiere, quello del ristoratore, che, in generale, si fa sempre più difficile, tra costi che salgono, orari di lavoro non certo comodi, difficoltà a trovare personale. Anche in Valdichiana tanti posti storici hanno detto "basta". Al Botteghino si è sempre lavorato bene, la clientela affezionata non manca, la posizione è invidiabile: i presupposti per scrivere un nuovo capitolo ci sono tutti. L.S.