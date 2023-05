Schiaffi al medico e all’infermiera dell’elicottero: aggressione durante il soccorso

Sarteano (Siena), 16 maggio 2023 – Una vicenda che ora potrebbe avere strascichi giudiziari. Un equipaggio dell’elisoccorso Pegaso è stato aggredito proprio durante in soccorso, in momenti concitati e già di grande tensione per salvare la vita a un operaio dopo la caduta.

Accade in una cava di Sarteano dove si producono materiali edili. Un centro importante dove lavorano diversi operai. L’incidente al lavoratore è avvenuto intorno alle 11.30 di martedì 15 maggio. L’uomo è caduto in un silos ed è stato parzialmente ricoperto dalla ghiaia.

Ferito ma fortunatamente vivo, per tirarlo fuori è servito diverso tempo e un paziente intervento dei vigili del fuoco. L’aggressione è avvenuta all’arrivo dell’elicottero Pegaso, che era stato allertato dal 118. Una volta nella cava, contro il medico e l’infermiera dell’equipaggio si è scagliato un collega dell’operaio.

“Siete arrivati tardi “, avrebbe detto. Poi appunto le percosse a medico e infermiera. Il soccorso si è poi concluso a lieto fine: l’operaio è stato estratto vivo e trasferito in ospedale, seppur ferito e sotto choc. Ma la vicenda dell’aggressione non finisce qui. L’equipaggio dell’elicottero proveniva da Grosseto. L’Asl è pronta a procedere contro l’autore dell’aggressione.

«L’Azienda Asl Toscana sud est esprime la propria vicinanza al personale dell’elisoccorso Pegaso 2 aggredito – si legge in una nota – durante l’intervento sul luogo dell’incidente sul lavoro in una cava a Sarteano. L’Asl valuterà di concerto con la propria avvocatura ogni azione a possibile tutela dei dipendenti coinvolti».

Per i vigili del fuoco sono intervenuti gli uomini del comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano.