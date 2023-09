Aeromodellismo in quel di Mensanello

Tutto pronto per la gara di aeromodellismo Imac Italia che si sta tenendo a Colle all’aviosuperficie di Mensanello. La Valdelsa d’altro canto è terra di molti appassionati di areomodellismo, non a caso a Fontana al Gav si trova addirittura una scuola di settore. È il secondo anno consecutivo che viene svolta questa tipologia di gara proprio nelle campagne colligiane. Quella di Mensanello sarà l’ultima tappa del campionato italiano di acrobazia, si svolgerà oggi, ma anche domani, domenica 17 settembre, dalle ore 09:00 alle ore 15:00. Tra i vari partecipanti, tutti di livello medio alto, spiccano i nomi di Sacha Cecconi campione europeo 2023 freestyle e Samuele Susino pilota valdelsano esordiente nella categoria a soli 12 anni. La gara sarà aperta al pubblico che potrà accedere gratuitamente e sarà disponibile un servizio ristoro per entrambe le giornate.