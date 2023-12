Adesso ’Via Redipuglia’ diventa un’associazione: "Riqualificare la zona"

Si uniscono le attività commerciali, e anche gli uffici e gli studi professionali, di via Redipuglia a Poggibonsi. Insieme danno vita a un’associazione che porta i connotati della strada nella quale hanno sede gli aderenti. Per adesso venticinque gli esercizi che hanno deciso di accogliere l’appello dei promotori e di aggregarsi per organizzare progetti in grado di coinvolgere il più possibile le persone e di qualificare così una zona che fa parte del rione che dai poggibonsesi è chiamato tradizionalmente ’Girata dei preti’.

Un’area che si sviluppa al di fuori dei confini del centro storico, ma all’interno di un quartiere assai vitale per la presenza di numerose botteghe e locali pubblici di differenti settori merceologici, in grado di avvicinare nuovi potenziali clienti, anche attraverso l’organizzazione di eventi che avranno inizio, si spiega, dal 2024.

L’associazione Via Redipuglia si è appena costituita, ma già arriva un primo segnale di dinamismo a opera dei componenti, in virtù del prossimo allestimento della speciale illuminazione natalizia della strada che corre in parallelo da un lato con via Montegrappa e dall’altro con il Parco Urbano dell’ex scalo merci ferroviario: "Ringraziamo l’amministrazione comunale di Poggibonsi per il contributo alla realizzazione delle luci, con le quali intendiamo ornare la strada creando il giusto clima in coincidenza delle Festività", affermano dall’associazione che ha partecipato con le sue attività alle spese per gli addobbi da sistemare in questi giorni.

Al vertice di Via Redipuglia è Federica Mecacci, con Luca Cervelli nel ruolo di vicepresidente e poi Vittoria Milazzo, Edoardo Tistoni e Tommaso Del Zanna in qualità di consiglieri del nuovo ente. L’associazione Via Redipuglia muove dunque i primi passi dedicandosi al percorso di valorizzazione della superficie. Nella zona era in precedenza attivo il marchio dei commercianti ’Via Redipuglia e limitrofi’, che ha chiuso i battenti tempo addietro. Ora un altro ente, che presenta più di elemento di discontinuità con il passato… "Adesso riuniamo via Redipuglia nella sua completezza e del gruppo sono parte integrante non soltanto le botteghe, ma anche gli studi professionali che hanno in via Redipuglia il loro indirizzo di riferimento".

Paolo Bartalini