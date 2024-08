Addabbo apre il primo ’Fonti. Festival Jazz’

Una serata di musica per presentare un calendario di concerti. Domani a Piancastagnaio si apre il ’Fonti Festival Jazz’, in piazza dell’Orologio (ore 21,30 ingresso gratuito). Sarà l’organo hammond, dal suono sempre magicamente inconfondibile, di Matteo Addabbo a battezzare la rassegna. Lo farà con il suo trio composto dalla chitarra di Andrea Mucciarelli e da Andrea Beninati alla batteria. Occasione per lanciare il suo nuovo disco ’L’Asino che vola’. È anche il segno di un accordo fra il Comune di Piancastagnaio e Siena Jazz. Addabbo ha saputo percorrere, con grande personalismo, un difficile percorso fra jazz, soul e richiami latini. È un virtuoso del suo strumento, una splendida persona che ama Larry Goldings, quindi soul e fusion mirabilmente adoperati, ma anche i celebrati maestri del genere ’poliziottesco’, come Piero Piccioni, Piero Umiliani fino ai tanto celebrati Calibro 35.

Ma. Bi.