Acquaviva e Amiata non si fanno male. Bene Montalcino, Cetona e Castellina

CESA - Grazie a una rete di De Dominicis, il Montalcino espugna il rettangolo della Valdichiana Calcio in territorio aretino nell’anticipo di Coppa disputato sabato pomeriggio. Inizio di stagione confortante per gli ilcinesi, nel triangolare della fase a gironi della Coppa Toscana di Prima categoria. Una buona prestazione a opera dei biancoverdi, capaci di avere la meglio sui padroni di casa lo stesso decisi a ottenere il massimo all’esordio. Affermazione nel complesso meritata per il Montalcino, in grado, con questo 1-0 in trasferta, di mettere un piccolo mattone nella corsa alla qualificazione. Del raggruppamento è parte integrante anche il Torrenieri, che ha riposato.