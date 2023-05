Aci, giornata di educazione stradale con il Sarrocchi

La guida sicura è tornata sui banchi di scuola con una giornata di educazione alla sicurezza stradale organizzata dall’Automobile Club di Siena all’istituto Tito Sarrocchi. Protagonisti 80 studenti del quinto anno. Al centro della giornata i principi fondamentali della sicurezza al volante e prove di guida nell’area di test drive allestita dagli istruttori. Per la parte teorica sono stati affrontati i concetti fondamentali della guida in sicurezza utili a prevenire un incidente stradale: rispetto dei limiti di velocità, sicurezza attiva e passiva, massima concentrazione al volante.

La parte pratica è iniziata illustrando la corretta posizione di guida, per poi affrontare lo slalom dinamico, l’utilizzo del dispositivo Abs e alcuni esercizi su fondo a scarsa aderenza con evitamento dell’ostacolo. "La sicurezza stradale si impara fin da piccoli, il rispetto delle regole è una prassi importante che non si dimentica mai – ha affermato Lanfranco Marsili, presidente dell’Aci Siena –. Gli studenti costituiscono una formidabile ‘cassa di risonanza’ riportando quanto imparato tra i coetanei e in famiglia".