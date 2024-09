Accademia Chigiana. Il Festival dei record. Successo di pubblico per la grande musica

Grandi eventi, grande musica. L’Accademia Chigiana ha chiuso una decima edizione da record per il suo Chigiana International Festival & Summer Academy, riportando a Siena gli artisti che da Siena sono passati, nel corso della loro formazione o comunque di un momento chiave della loro carriera, per restituire adesso alla città una parte di quella magia che li ha accompagnati lungo il loro percorso. E partendo da questa idea, l’itinerario musicale disegnato dalla direzione artistica di Nicola Sani ha caratterizzano la programmazione della Chigiana per profondità di lettura, originalità progettuale e capacità realizzativa. La decima edizione del festival, che nasce dai corsi di formazione di alto perfezionamento, arrivati al novantatreesimo anno con 426 studenti, ha presentato oltre 100 eventi musicali nei luoghi più suggestivi di Siena, delle terre senesi e della Toscana, con 8 concerti sinfonici, 2 grandi eventi open air in Piazza del Campo, ciascuno dei quali ha registrato la partecipazione di oltre tremila spettatori: il Concerto per l’Italia della Filarmonica della Scala diretta da Myung-Whun Chung e quello della Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Beatrice Venezi, realizzati entrambi in collaborazione con il Comune.

Cinque spettacoli per 3 nuovi allestimenti d’opera, 8 prime esecuzioni, oltre 800 interpreti musicali coinvolti, 30 corsi, 7 laboratori di produzione, 8 formazioni in residenza. Il focus sull’opera del compositore ungherese György Ligeti, tra le personalità principali e più originali della Nuova Musica.

"Enorme il successo di pubblico e critica per le tre produzioni d’opera – commentano dall’Accademia – a partire dal Don Pasquale di Donizetti, realizzato nell’ambito del Chigiana OperaLab in collaborazione con l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino".

Grande entusiasmo e plauso unanime per la prima assoluta di The Butterfly Equation di Thomas Cornelius Desi, per la regia di Alessio Pizzech, nuovo allestimento realizzato in co-produzione con il Festival MusikTheaterTage Wien in occasione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini. "L’opera è stata particolarmente apprezzata – affermano dalla Chigiana – per la sua straordinaria originalità e in quanto caso più unico che raro di nuova produzione in grado di porre l’accento sulla dimensione contemporanea del messaggio musicale e drammaturgico di Puccini. Unico progetto in Italia che ha colto l’occasione dell’anniversario per sostenere la creazione d’opera del nostro tempo".

E proprio domani (23 settembre) lo spettacolo andrà in scena a Vienna per il Festival MusikTheaterTage Wien. Tutto esaurito e ovazione finale per la Baroque Night alla Villa di Geggiano (Castelnuovo Berardenga), in cui soggiornò Vittorio Alfieri. Tra le tante iniziative, anche la ricerca di un nuovo rapporto tra natura, risorse paesaggistiche, arte, cultura, enogastronomia, con la terza edizione del Chianti Classico Experience, che ha portato gli allievi dei corsi chigiani a esibirsi nei luoghi di produzione del vino.

Riccardo Bruni