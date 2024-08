Abusi alla comunità Il Forteto. Michelotti verso la presidenza della commissione di inchiesta

Oggi si insedierà la commissione bicamerale di inchiesta sui fatto accaduti alla comunità ’Il Forteto’, comunità di recupero per minori disagiati, a Barberino di Mugello, che negli anni scorsi è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia. Il ’profeta’ del Forteto, Rodolfo Fiesoli è stato condannato in via definitiva a 14 anni e dieci mesi per abusi e da un anno e mezzo è ai domiciliari.

La commissione d’inchiesta ’bis’ è stata istituita allo scopo di "svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità e agli affidamenti dei minori". In pratica deputati e senatori si concentreranno su eventuali responsabilità delle istituzioni che avrebbero dovuto controllare Il Forteto, in particolare la Regione, che a sua volta aveva creato una commissione per indagare sugli anbusi.

Sono trenta i parlamentari commissari rappresentanti di tutti i gruppi: 15 deputati (Stefania Ascari, Deborah Bergamini, Beatriz Colombo, Christian Di Sanzo, Devis Dori, Chiara La Porta, Maria Anna Madia, Ilenia Malavasi, Simonetta Matone, Erica Mazzetti, Francesco Michelotti, Elisa Montemagni, Federica Onori, Alessandro Palombi e Andrea Quartini) e 15 senatori (Susanna Donatella Campione, Silvio Franceschelli, Mariastella Gelmini, Antonio Guidi, Ettore Licheri, Paolo Marcheschi, Dario Parrini, Cinzia Pellegrino, Simona Petrucci, Manfredi Potenti, Stefania Pucciarelli, Salvatore Sallemi, Ivan Scalfarotto, Daniela Ternullo e Julia Unterberger).

Nella prima seduta di oggi, dopo l’insediamento, sarà nominato l’ufficio di presidenza. Favorito per la guida della commissione d’inchiesta è Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d’Italia.