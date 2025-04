’Abbracciami’: musica e fumetto. Nuova campagna contro il bullismo

Un progetto tra musica e fumetto made in Valdelsa contro il femminicidio e il bullismo. Si intitola ’Abbracciami’ ed è firmato da due giovani valdelsani: il 19enne artista trap emergente Alessio Colomboli, in arte Lil Jc, di San Gimignano, e l’illustratore e vignettista Dimitri Gori di Certaldo. "Di ‘Abbracciami’ – spiegano i due artisti – abbiamo fatto sia una canzone sia un fumetto, per cui il progetto in questione vede, oltre alla canzone di Lil Jc, anche il fumetto di Dimitri Gori. Il tutto verrà presentato in un ricco tour nelle scuole tra San Gimignano, Siena, Volterra, Colle e nelle fiere come Lucca Collezionando, Un Mare di Comics a Firenze (12 e 13 aprile), Volterra Comics e Fantasy (17 e 18 maggio) e Ludicomix a Empoli (30, 31 maggio e 1° giugno)".

Nel dettaglio, a San Gimignano sarà presentato venerdì tra le 10 e le 14 alla scuola media ’Leonardo Da Vinci’, mentre a Siena il 23 aprile, sempre nello stesso orario, all’Istituto Superiore Piccolomini. "Il brano – spiega Colomboli – prende spunto da un libro di Gianfranco Iovino dal titolo ’Abbracciami’, dove l’autore parla di un giovane ragazzo di Procida negli anni ’80, che viene bullizzato per la sua omosessualità. Una storia triste perché purtroppo ne sono vittime oggi come ieri tante, troppe persone, soprattutto i giovani che avendo paura delle ripercussioni non denunciano certi fatti, facendo sì che certe situazioni rimangano indelebili nelle menti, come dice l’ autore, “segni dolorosi nel cuore e nell’anima“".

Il testo di Lil Jc è un testo che parla di bullismo, di come soprattutto nelle scuole troppe persone ne siano vittima e del fatto che spesso la noncuranza porta l’accaduto in secondo piano. "La finalizzazione di questo lavoro – aggiunge Alessio – è far capire ai ragazzi che bullizzare una persona che non ha una reazione, quindi che non si sa difendere, è roba da vili, non da persone forti. Spesso chi bullizza ha bisogno di apparire forte davanti agli altri come in realtà non è".

Lil JC cerca con la sua musica trap/drill/pop e un linguaggio metropolitano di far comprendere i gravi problemi sociali del bullismo e del femminicidio. Il fumetto ‘Abbracciami’ di Gori, come il precedente ’Forever Alone’, verrà pubblicato e presentato nelle fiere e nelle scuole toscane, sperando di aprire a collaborazioni fuori dalla Toscana per sensibilizzazione sull’argomento. Il lavoro sarà reperibile alla Biblioteca nazionale di Roma.

Fabrizio Calabrese