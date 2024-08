Abbandono rifiuti: che stangata!. Sono state accertate 149 violazioni

"Durante il 2024 sono state accertate fino ad oggi dalla polizia municipale 149 violazioni alle regole per il conferimento dei rifiuti. Di queste, 94 sono già state notificate ai diretti interessati, 55 sono in fase istruttoria e saranno notificate ai trasgressori nei prossimi giorni". Nella loro freddezza i numeri dicono molto e quelli citati nel comunicato dell’assessore all’ambiente di Colle, Monica Sottili (quasi 20 violazioni accertate al mese), danno l’idea delle dimensioni che il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ha assunto in città (del resto quasi quotidianamente segnalato dai cittadini sui social) e anche della determinazione delle istituzioni a combatterlo.

"Gli accertamenti riguardano l’abbandono di rifiuti urbani – continua la nota dell’assessore – ma anche di rifiuti ingombranti ed il deposito di rifiuti in orari o in luoghi non consentiti, o durante la raccolta domiciliare. Le regole e gli orari vanno rispettati, i rifiuti non si abbandonano in strada o fuori dai cassonetti! Una comunità si riconosce nella condivisione di queste norme di civile convivenza: senza il loro rispetto, senza il contributo di ciascuno, nessun servizio di raccolta e smaltimento potrà mai funzionare. E’ bene che ciò sia chiaro e le attività di controllo per illecito proseguiranno in modo serrato, nella consapevolezza che solo un sistema di regole condivise potrà garantirci un risultato apprezzabile e una risposta efficace alle esigenze ambientali e di decoro della nostra città". Sottili non dimentica, comunque, che un sistema funziona se le regole sono rispettate da tutti, non solo dai cittadini, cioè, ma anche da chi gestisce un servizio. "Va detto anche che esistono una serie di disservizi che fanno capo al gestore Sei Toscana – riconosce – Penso ai ritardi nella raccolta porta a porta, nello svuotamento dei cassonetti, nel ritiro ingombranti, o alla mancanza dei passaggi stabiliti. L’amministrazione comunale sta monitorando anche queste situazioni, anche con la collaborazione fattiva dei referenti locali di Sei Toscana, ed i disservizi saranno oggetto di una relazione che a settembre sarà discussa e valutata insieme al gestore. Per questo e per avere un quadro conoscitivo completo, i cittadini sono invitati a segnalare i disservizi relativi alla raccolta rifiuti sul sito internet di Sei Toscana, all’interno dell’apposito link ‘segnalazione-reclami’, consentendo così di prendere in carico ogni problematica e valutare con il gestore l’adozione di misure concrete e risolutive".

Alessandro Vannetti