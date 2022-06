Abbandono rifiuti: adesso basta Il Comune vuole le fototrappole

Conferimento dei rifiuti, vietato sbagliare. Ma più che questo punto, si cerca di porre un argine all’abbandono abusivo: il Comune di Castellina in Chianti ha acquisito il preventivo per quanto riguarda l’installazione delle ‘fototrappole’. La novità è stata illustrata in consiglio dal sindaco, Bonechi. In questa stessa sede la capogruppo della Lista Civica "Per Castellina in Chianti" ha fatto presente che ci sono problemi in specie nel centro urbano di Castellina e nelle zone limitrofe per quanto riguarda lo svuotamento dei cassonetti da parte del soggetto gestore. Il sindaco ha risposto che l’amministrazione sta monitorando l’operato di ‘Sei Toscana’ anche - ha detto - "alla luce della riorganizzazione che questa società si è data, pure per vedere di incrementare i passaggi. Chiaramente, - ha aggiunto - a fronte di una richiesta di maggiori interventi rispetto a quelli programmati, ci sono maggiori costi per la collettività. Occorre che i commercianti tengano conto degli orari in cui si effettuano i servizi dedicati. Una cosa è certa: non si può più avere una duplicazione di costi fra il servizio di ritiro dedicato per gli operatori economici e l’intensificazione dei passaggi del gestore". Ha concluso che ci sono stati dei controlli tali da far ridurre "sensibilmente il numero di infrazioni in alcune zone particolarmente sensibili come il bivio di Lilliano o il bivio di Rencine". Poi il punto accennato: "L’amministrazione ha acquisito il preventivo per quanto riguarda l’installazione delle fototrappole".