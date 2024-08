Abbadia, il caso radiologia. Trasmissione immagini sospesa: "Il servizio va ripristinato"

Nel pomeriggio non c’è il radiologo, l’inoltro delle immagini Rx da remoto viaggiano in ritardo, chi garantisce le urgente al pronto soccorso dell’ospedale di Abbadia San Salvatore? "L’Asl Toscana Sud Est – si legge in una nota stampa – segnala che sono in corso interventi di ripristino dei sistemi Ris Pacs degli ospedali di Campostaggia e di Nottola. Per questo, ci possono essere problemi nella trasmissione delle immagini Rx alle consolle dei presidi in questione e di quello di Abbadia San Salvatore". Il sistema della lettura delle immagini da remoto è attivato da tempo. Negli accertamenti programmati (radiografie, tac) l’inconveniente segnalato dalla Asl può creare ritardi sopportabili.

Il discorso diventa diverso per l’ospedale di Abbadia San Salvatore dove i "problemi di trasmissione delle immagini" possono rivelarsi seri per le urgenze. Se al pronto soccorso si presenta, nelle ore pomeridiane, un traumatizzato, fare una diagnosi è praticamente impossibile. Un problema che priva, dallo scorso primo di luglio, nelle ore del turno pomeridiane, una figura importante per le emergenze. Sindaco e assessore competente hanno manifestato al direttore generale D’Urso la necessità di ripristinare il servizio pomeridiano di radiologia. Una esigenza che serve a dare un assetto strutturale al pronto soccorso. Una esigenza che diventa impellente perché se ci sono traumatizzati la lettura delle immagini non è più garantita da remoto, attraverso l’utilizzo del Ris Pacs. La Asl avrebbe assicurato che la sospensione pomeridiana della presenza del radiologo ad Abbadia San Salvatore sarebbe cessata con la fine dell’estate. Decisione su cui amministratori di Abbadia San Salvatore si erano comunque detti contrari.