Abbadia, Bisconti ci prova : "Il sogno è un centro termale". Dodici candidati per vincere

di Massimo Cherubini

"Creare un centro termale nel nostro paese". Il "sogno", come lo ha definito Giacomo Bisconti candidato sindaco ad Abbadia San Salvatore, inserito nel programma elettorale della lista che lo sostiene "Uniti per cambiare" presentata al Cinema Teatro Amiata, nell’occasione quasi tutto esaurito. Partiamo subito dai dodici candidati: sei donne e sei uomini di diversa età e diverse professionalità, che sostengono Giacomo Bisconti nella corsa alla guida di Abbadia San Salvatore. A presentare i candidati consiglieri è stato Daniele Magini. Questi i nomi dei dodici candidati: Francesco Gentile (Franz), Viola Cosimi, Gianluca Ballerini (Gil), Giorgia Loli, Simone Giglioni, Mirella Mugnos, Andrea Tondi (Pisa), Claudia Manzoni, Paolo Castrini, Silvia Romani, Luca Tondi (Dago), Amalia Simone. "Dodici candidati – si legge nella nota stampa – esperti e preparati sui principali punti del programma, che è stato strutturato ispirandosi al più recente concetto di ’Benessere equo e sostenibile’ dell’Ocse (Organizzazione per la occupazione e lo sviluppo economico). Dieci i punti del programma che racchiudono un insieme di indicatori con lo scopo di valorizzare il progresso della società non solo dal punto di vista economico ma anche sotto l’aspetto sociale ed ambientale. Il candidato sindaco, con il supporto della sua squadra, ha illustrato – si legge ancora- le linee guida del programma mettendo in evidenza le molteplici risorse del paese e del territorio che, ad oggi, non risultato canalizzate e valorizzate per portare un diretto beneficio a tutta la cittadinanza". Un programma vasto che tocca tutti i tempi principali temi legati allo sviluppo, alla sanità, ai servizi sociali, all’assistenza.