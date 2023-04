A tavola "Tante prenotazioni, siamo fiduciosi"

I ristoranti fanno il pieno, ma non il pienone. "Abbiamo registrato diverse prenotazioni, la maggior parte da persone del posto, qualcuno da fuori, una parte anche di turisti stranieri. Non sarà per tutti una Pasqua al ristorante, sicuramente il meteo non aiuta e anche il fattore economico incide inevitabilmente sulla stagione alle porte", commenta Michele Vitale, presidente provinciale ristoratori Ciepet aderente a Confesercenti.

Le attese sono comunque positive. "Ci aspettiamo un fine settimana con una buona affluenza dal venerdì al lunedì – prosegue Vitale – e un picco per il pranzo di Pasqua. Ci auguriamo che possa essere l’inizio di una stagione in ripresa, con buone previsioni anche per il ponte del 25 aprile".

M.P.