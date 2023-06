A Siena 30% in più di iscritti a Medicina, "Dobbiamo organizzarci in fretta" - dice il rettore

Per i corsi di laurea in Medicina ci sarà un aumento del 30% degli iscritti. Lo aveva già annunciato il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, spiegando che "occorrono 30 mila nuovi medici da inserire nei corsi di laurea nei prossimi 7 anni". A Siena nell’anno accademico 20242025 ci saranno più di sessanta posti in più per gli iscritti al corso di Medicina e Chirurgia. Una notizia positiva per studenti e Ateneo, ma per il rettore Roberto Di Pietra non c’è tempo da perdere, serve già programmare le attività e gli spazi per questo importante aumento. "Da un lato ci fa piacere perché avremo più medici abilitati nei prossimi anni – afferma il professor Di Pietra -, dall’altro lato ci crea una necessità imminente di organizzarci meglio, perché chi si laurea in Medicina deve avere la capacità di formarsi nella rete sanitaria presso le Aziende ospedaliere e presso l’area vasta. Il 30% in più è un numero importante, dovremmo organizzarci in fretta". Dal punto di vista legislativo verrà alzato da 60 a 7578 il parametro della numero massima di studenti prevista dall’allegato D del Dm 11542021 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Mentre resta il numero chiuso. Si ipotizza che già nel 2023 si arrivi a 19mila ingressi in più in tutta Italia. "A Siena passeremo da 250 a più di 300 iscritti. Dobbiamo garantire loro di formarsi nelle corsie, dentro ai reparti – conclude Di Pietra -, avere tirocini adeguati, e attività di laboratorio. Per noi una sfida da superare".

Simona Sassetti