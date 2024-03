A lavoro con inchiostro e pennini. Il progetto "La bella scrittura"

Ognuno di noi ha una calligrafia che ci contraddistingue: la tua caro lettore, com’è? Vuoi conoscere come scrivevano in passato? E soprattutto con che cosa?

Sappi che non esistevano le penne ma un oggetto prezioso e raro da trovare. Gli alunni e le maestre della classe 4° B primaria di Montepulciano Stazione hanno avuto un’esperienza molto bella: la possibilità di scrivere realmente con il pennino.

Facciamo qualche passo indietro prima di questa esperienza: le maestre hanno preparato per gli alunni una doppia matita che è servita per esercitarsi e hanno spiegato varie regole che servono per usare il pennino come ad esempio: l’angolo di scrittura, dosare il peso, la struttura, da quanti tratti è composta una lettera, l’ordine della direzione dei tratti, la velocità di scrittura. Per poter eseguire questo tipo di calligrafia sono necessari vari elementi: l’ inchiostro, i pennini e i supporti.

Nel mese di dicembre sono stati fatti due incontri: durante il primo, avvenuto il 2 dicembre, le calligrafe si sono presentate agli alunni: i loro nomi sono Michela Francini, Germana Di Santolo e Veronica Montecchi. Veronica è mancina ed ha aiutato un alunno mancino come lei. Ci hanno parlato dei pennini mostrandocene alcuni e hanno dato delle informazioni sull’inchiostro e la loro storia. Abbiamo imparato a fare l’inchiostro, a tenere correttamente i pennini per avere un controllo saldo e preciso dei nostri tratti e abbiamo fatto una prova pratica con la doppia matita, abbiamo riprodotto alcune lettere dell’alfabeto e visto diversi tipi di scritture e pennini. È stato divertente provare a realizzare ogni lettera in modo uniforme e con uno stile unico.

Durante il secondo incontro, il 13 dicembre, abbiamo scritto le lettere dell’alfabeto con il pennino usando l’inchiostro che era in una piccola boccetta, abbiamo completato le lettere dell’alfabeto e creato un bellissimo segnalibro personalizzato con il proprio nome e quello dei familiari. Questo è un ricordo che ci porteremo per sempre. Abbiamo fatto questa esperienza per migliorare la nostra calligrafia, per imparare una tecnica diversa di scrittura e per capire come scrivevano nel passato. Un altro insegnamento che ci ha dato questo incontro è stato il fatto che ci vuole molta pazienza e lentezza per scrivere bene. Le maestre hanno invitato le calligrafe a scuola per far sì che tutti gli alunni della 4°B lo provassero senza esclusioni! È stato un gran successo, ci siamo molto divertiti!