A Belfast e Berlino un nuovo significato ai muri dell’odio

Le Peace Lines sono dei muri di separazione in Irlanda del Nord, soprattutto a Belfast, che dividono le zone dei cattolici da quelle dei protestanti. Sono di metallo, cemento e reticolati di filo spinato e hanno dei cancelli che vengono chiusi di notte.

Furono costruiti a partire dal 1969 in seguito allo scoppio dei cosiddetti Troubles, ma negli anni, soprattutto dopo gli accordi di pace del 1998, sono diventati un’ attrazione turistica proprio per merito della Street Art: infatti i murales di Belfast sono una delle maggiori attrattive della città e ricordano al mondo il suo passato burrascoso e il conflitto fra nazionalisti e lealisti.

Il muro di Berlino fu un sistema di fortificazione attivo dal 1961 al 1989, eretto da parte del governo della Germania-est per impedire la libera circolazione delle persone verso la Germania-ovest.

Oggi ne rimangono in piedi 1,3 km e la parete è interamente dipinta con graffiti di diversi artisti, riguardanti temi come la pace, la solidarietà, la libertà o la caduta del muro in seguito alla fine della Guerra Fredda. Dal 1992 è considerato monumento protetto.