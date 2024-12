Malore, muore 13enne. Intero paese in lutto. La tragedia in una casa di Torrita

Torrita (Siena), 7 dicembre 2024 – Studiosa. Interessata alla lettura. Brillante. La figlia che ogni genitore avrebbe voluto. Quando ieri, nel tardo pomeriggio, a Torrita in tanti hanno saputo che quell’angelo era volato in cielo all’improvviso, troppo presto, è calato uno strano silenzio. Come se ogni attività quotidiana fosse rimasta ovattata dalla tragedia di una perdita che ha ferito nel profondo il paese dove tutti si conoscono. E in cui è ancora forte il senso di comunità. In tanti si sono subito stretti alla famiglia della bambina che aveva solo 13 anni, volata in cielo per un malore improvviso.

E’ successo a metà pomeriggio. La ragazzina, che frequenta ancora la scuola media locale, avrebbe fatto in tempo ad avvertire un genitore che qualcosa non andava. La corsa a casa per aiutarla, il tentativo di gettare il cuore oltre l’ostacolo per salvarle la vita. In un attimo sono arrivate due ambulanze, il paese ha capito che stava succedendo qualcosa di grave. Poi sul cielo di Torrita ha volato Pegaso, atterrato non molto distante. Tutto inutile. Il malore non ha lasciato scampo a quell’angelo di 13 anni.

I genitori della piccola, una famiglia conosciuta e benvoluta, storicamente partecipe alle attività della Pubblica assistenza locale, è stata sommersa di affetto. Anche sui social decine e decine i messaggi di vicinanza. Il sindaco Giacomo Grazi si è stretto ai genitori della piccola, che era figlia unica. Anche il parroco don Andrea ha annullato tutti gli eventi previsti nel fine settimana, compresa l’inaugurazione di un presepe che viene allestito tradizionalmente. E ci sarà tutto il paese domenica alle ore 15 nella chiesa Nostra Signora del rosario per dare l’ultimo addio al piccolo angelo volato in cielo troppo presto.

Laura Valdesi