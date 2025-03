’100 canti per Dante’, domenica 13 aprile la staffetta letteraria

Torna per la quinta edizione la manifestazione ‘100 Canti per Siena’. Lo spettacolo diffuso di cantrici e cantori che leggono e interpretano integralmente i 100 canti della Divina Commedia è in programma per domenica 13 aprile. Ma nel frattempo, sono aperte le iscrizioni (gratuite) per partecipare.

Lo scenario, per il progetto ideato dall’associazione Culter con il contributo del Comune, sarà quest’anno offerto dagli spettacolari spazi del Santa Maria della Scala, per una maratona dantesca a cui sono invitati a partecipare cittadini, associazioni, scuole, personalità della vita pubblica. Chi deciderà di aderire sarà accompagnato dal regista Franco Palmieri e da Francesco Rainero in un breve percorso di formazione alla lettura, svolto parte in presenza e parte online (ma può essere anche interamente online).

"Non sono necessarie conoscenze o capacità attoriali specifiche – affermano i promotori dell’iniziativa – se non la voglia di proporre la poesia dantesca come testo da leggere ad alta voce, da capire e far capire a chi ascolta".

L’associazione Culter, fondata come associazione culturale nel 2006 da Chiara Damiani, Argentina Giusti e Enrica Maria Paoletti, si occupa di ideazione e sviluppo di progetti educativi e culturali.