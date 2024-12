Sinalunga, 'L’incanto del Natale’ prosegue con appuntamenti per grandi e piccini

Sinalunga (Siena), 15 dicembre 2024 - Proseguono le iniziative natalizie organizzate dal Comune di Sinalunga con la collaborazione delle associazioni del territorio. Nel fine settimana dell’Immacolata, In Piazza Garibaldi a Sinalunga, ha preso avvio ‘L’Incanto del Natale’ il programma degli appuntamenti di Natale organizzato dal Comune di Sinalunga con la collaborazione della parrocchia di Sinalunga e le associazioni locali. Laboratori creativi, musica, spettacolo e tradizione, hanno deliziato grandi e piccini per accompagnarli per tutte le festività natalizie. Domenica 15 dicembre alle ore 17 presso il teatro Ciro Pinsuti i piccoli allievi della scuola di musica "Flos Vocalis" si esibiranno del concerto di Natale. Gli appuntamenti proseguono poi venerdì 20 e sabato 21 dicembre alle ore 21:00 al Teatro Ciro Pinsuti con la commedia musicale ‘Lisistrata’ dell’Ensemble Flos Vocalis. Le emozioni natalizie continuano sabato 21 dicembre a Bettolle, a Farnetella e a Pieve di Sinalunga. A Bettolle in Piazza del Popolo alle ore 15:30 gli allievi della Scuola Primaria si esibiranno in canti natalizi per aspettare l'arrivo di Babbo Natale che consegnerà piccoli doni a grandi e piccini. Dopo che Babbo Natale avrà salutato i partecipanti si giocherà a tombola con ricchi premi e tanto divertimento. A Farnetella dalle ore 17:30 torna il tradizionale appuntamento con "Natale alle Finestre”: ogni anno infatti gli abitanti del borgo addobbano le finestre delle proprie abitazioni per donare alle vie del paese una tipica atmosfera natalizia a cura del Circolo ‘Il Forno Aps’. A Pieve di Sinalunga dalle ore 14:30 arrivo degli zampognari con animazione di Viale Trieste. Nel piazzale Don Amedeo della parrocchia di San Pietro Ad Mensulas, dalle ore 14:30 ‘E…se placcassimo Babbo Natale?’, un pomeriggio ludico per bambini dai 3 ai 16 anni in collaborazione con l’Associazione Crete Senesi Rugby. Infine fino al 6 gennaio sarà allestita sempre presso il Teatro Ciro Pinsuti la mostra fotografica "Raccontiamo Sinalunga" a cura di Giuseppe Alessandrini & Friends che racconta gli angoli più belli e caratteristici di Sinalunga.