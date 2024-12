Siena, il Natale al Palazzo delle Papesse tra visite guidate e degustazioni

Siena, 7 dicembre 2024 - Super days con visite guidate e laboratori, ma anche brunch, degustazioni di tisane e tè dal mondo, cioccolate e vin brulé nella corte, apericena e djset immersi nell’arte di Julio Le Parc. Domenica 22 dicembre il concerto di Natale itinerante nelle sale del Palazzo con gli Unconventional Singers e da gennaio lezioni di yoga e arte nelle sale dello storico palazzo capolavoro della Siena umanistica. L’inverno di Palazzo delle Papesse si tinge dei colori della mostra “Julio Le Parc. The discover of perception” grazie al calendario di iniziative messe a punto da Opera Laboratori. Un programma di iniziative per riscaldare le fredde giornate invernali e rendere sempre più accessibile a tutti lo storico palazzo nel cuore di Siena. Continuano i Super days con visite guidate e laboratori aperti a tutti durante le giornate di: domenica 8 dicembre, sabato 14 dicembre, venerdì 20 dicembre, sabato 28 dicembre e domenica 5 gennaio. Alle ore 10,30 si inizierà con la visita guidata alla mostra di Julio le Parc, padre della optical art. Alle ore 12 è in programma "Sguardo base", tour guidato che si propone di accendere la curiosità nei visitatori in dialogo con le oltre settanta opere esposte in mostra. Il Super Day proseguirà nel pomeriggio alle ore 15 con una visita guidata al Palazzo e all'esposizione dell'artista argentino. La giornata si concluderà alle ore 16 con "Passeggiando sotto traccia", una sorta di passeggiata dadaista che avrà inizio fuori da Palazzo delle Papesse alla ricerca di tracce nascoste di arte e continuerà all'interno delle sale dello storico edificio; "Corso di disegno", rivolto anche e soprattutto a chi crede di non essere in possesso di particolari doti manuali; "Pimp my bag", laboratorio che permetterà di personalizzare la propria shopping bag nel Papesse Lab con materiali e tecniche diverse. Dopo il grande successo riscosso nelle scorse settimane proseguono anche gli appuntamenti di Papesse Full Color con visite guidate, apericena e dj set tutti i giovedì fino al 2 gennaio dalle ore 18 alle 21,30. Natale in musica con gli Unconventional Singers che terranno un concerto itinerante tra le sale del Palazzo delle Papesse domenica 22 dicembre alle ore 18, alle 19 e alle 20. Venerdì 27 dicembre alle ore 16,30 il laboratorio floreale in collaborazione con il Garden Club Siena per creare il proprio centrotavola di Capodanno. Dal 13 dicembre fino al 16 marzo weekend di gusto al Papesse Bistrot: ogni venerdì dalle ore 16,30 cioccolata calda e vin brulé, ogni sabato dalle ore 17 degustazioni di tè, tisane e pasticceria e ogni domenica, dall’apertura fino alle ore 15, brunch con piatti dedicati. Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2025 (esclusi 28 dicembre e 5 gennaio, giornate di Super Days). Tutti i giorni visite guidate alla mostra “Julio Le Parc. The discovery of perception” e a Palazzo delle Papesse alle ore 12 e alle ore 16. A gennaio la grande novità con il binomio yoga e arte. Per cinque lunedì dal 13 gennaio al 10 febbraio con Yoga e arte alle Papesse sarà possibile praticare questa disciplina millenaria per rilassare e allenare corpo e mente. Le cinque lezioni di yoga si svolgeranno all’interno delle sale di Palazzo delle Papesse di fronte ad un’opera di Julio Le Parc dalle ore 17,30 alle ore 19. Ricordiamo che ai possessori della Tessera del Curioso, oltre all’ingresso gratuito, è riservato uno sconto del 10% sul costo previsto per ogni iniziativa. Il regalo giusto: con Dear Guests, culture experience. Arte, visite ed esperienze culturali per vivere l’arte e la cultura dei territori. Natale all’insegna della cultura con i regali da Dear Guests, Visitor Center. Biglietti open per mostre e musei e pacchetti “tailor made” per vivere l’arte e la cultura dei territori. Centinaia di proposte differenti disponibili nei corner sul territorio, ma anche online e costantemente aggiornati sul portale Dear Guests e sui canali social dedicati. Un ricco programma di proposte che ogni mese verrà arricchito di esperienze culturali, spirituali, a contatto con la natura e alla cultura dei territori della Toscana per donare sostanza di futuro ai propri familiari e amici. Dear Guests, oltre a essere la denominazione dell’innovativo Visitor Center di Opera Laboratori così come degli altri 7 punti presenti in tutta Italia, diventa il luogo, anche con il suo portale online, dove poter acquistare il regalo giusto. Uno spazio unico nel suo genere dedicato alla cultura e alla cultura dell’ospitalità e del territorio, dove verranno promossi in vetrine dinamiche - sia nel punto fisico a pochi passi da piazza del Campo Siena che online - eventi, visite guidate, attività didattiche, concerti, wine&food tasting, cycling routes e aperture straordinarie. Il calendario degli eventi e delle nuove attività, in costante aggiornamento, è visibile su dearguests.com, punto di partenza di innumerevoli esperienze e spazio in grado di raccontare la bellezza del Patrimonio culturale italiano. Dear Guests si rivolge all'ospite e a coloro che danno ospitalità per trasformare la visita in un'esperienza vera di arte, cultura, spiritualità, terra e natura. Dear Guests si rivolge, inoltre, anche ai residenti perché siamo tutti ospiti della Bellezza. Grazie ai biglietti open e alla tessera del curioso per scoprire Palazzo delle Papesse sarà possibile vivere il calendario di eventi natalizio proposto da Opera Laboratori con visite guidate dedicate, laboratori, apericena e il concerto di Natale itinerante con gli Unconventional Singers che si esibiranno tra le opere di Julio Le Parc nel pomeriggio del 22 dicembre.