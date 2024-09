San Gimignano (Siena), 1 settembre 2024 - A San Gimignano si cercano coppie per laboratorio e video di 'Abbraccia un borgo. La prima tappa del progetto “Embracing Places - Abbraccia un borgo” è proprio a San Gimignano. Nello specifico, la Compagnia Giardino Chiuso cerca coppie con legami affettivi (che siano esse formate da parenti, o amici, o amiche, oppure amanti) per prendere parte a una performance a cura delle artiste Margherita Landi e Agnese Lanza in programma da sabato 31 agosto a giovedì 5 settembre. Il progetto dal 2025 toccherà poi altri borghi in Italia e all’estero. Il progetto “Embracing Places - Abbraccia un borgo” è vincitore del bando Pnnr - Tocc del Ministero della Cultura - Direzione Generale Creatività Contemporanea. Questa prima tappa è stata accolta a San Gimignano nel giugno scorso in occasione della dodicesima edizione del Festival Orizzonti Verticali - Arti sceniche in cantiere. Le coppie parteciperanno a un laboratorio gratuito di due giorni sull’abbraccio, un percorso artistico condiviso con i cittadini del territorio, durante il quale verranno guidate ad abbracciarsi mantenendo naturalezza e spontaneità, valorizzando la gestualità unica di ogni coppia. Questa semplice azione proposta in luoghi pubblici da una moltitudine di corpi e per un tempo prolungato, diventa un atto di resistenza gentile. Stare in un abbraccio, spiegano gli organizzatori, ci costringe a confrontarci con le proprie vulnerabilità, con la scomodità della vicinanza; al tempo stesso può aprire uno spazio temporale in cui possiamo permetterci il lusso di rallentare e finalmente ascoltare sia noi stessi che la persona coinvolta con noi nell’abbraccio. Tra i partecipanti verranno poi selezionate 4 coppie, in base alla disponibilità e alla tipologia di coppia, per partecipare alla ripresa video dell’esperienza virtuale legata al progetto, alle quali è richiesta la disponibilità di 3 mezze giornate per le riprese e prove. Embracing Places - Abbraccia un borgo coinvolge la comunità attraverso esperienze immersive sia fisiche che in Virtual Reality, promuovendo la connessione, la solidarietà e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected] o telefonare al numero 328 6679688, specificando la tipologia di coppia, l’età dei partecipanti e i propri recapiti (e-mail e telefono).