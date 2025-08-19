San Casciano dei Bagni, incontro con Vincenzo Salemme alla Terrazza

San Casciano dei Bagni (Siena) 19 agosto 2025 – “Pulcinella va in collina”: Vincenzo Salemme arriva a La Terrazza di San Casciano dei Bagni. Appuntamento il 21 agosto con l’attore e regista che sarà protagonista di una chiacchierata ironica e sagace sulla sua vita passata, presente e futura, condotta dal giornalista e critico Marco Molendini. Continua dunque con successo la rassegna estiva La Terrazza - Incontri a San Casciano dei Bagni, tra racconti e chiacchierate sulla vita che è stata e quella che verrà, il tutto condito da un sano pizzico di ironia. Infatti giovedì alle ore 21:30 in Piazza Matteotti, l’appuntamento sarà con “Pulcinella va in collina”, che vedrà protagonista Vincenzo Salemme, in un dialogo vivace e leggero con il giornalista Marco Molendini. Attore, regista e commediografo, Salemme, già ospite de La Terrazza nelle edizioni precedenti, si racconterà in un’intervista appassionante che attraversa vita privata e carriera artistica: dagli esordi in teatro accanto ai grandi maestri, come Eduardo de Filippo, fino ai successi sul grande schermo che lo hanno consacrato come uno degli interpreti più amati dello spettacolo e della commedia italiana. Da non dimenticare i suoi lavori come regista, sia per il grande schermo (ricordiamo la candidatura come miglior regista esordiente ai Nastri d’Argento per “L’amico del Cuore”, 1998) che per il teatro, dove ha riportato in scena uno dei più grandi classici del teatro eduardiano “Natale in casa Cupiello”. Lo spettacolo proposto nel 2021 ha ottenuto un incredibile successo, tanto da aprire la stagione autunnale al Teatro Diana nel 2024 e da essere mandato in onda su Rai1 il 26 dicembre dello stesso anno vincendo la sfida degli ascolti con oltre 3 milioni di telespettatori connessi. Salemme ha dato anche vita alla sua compagnia teatrale, la Compagnia Capocomicale “Chi è di scena”. Con la sua leggerezza inconfondibile e la sua vena comica, offrirà al pubblico di San Casciano dei Bagni un ritratto autentico e sorprendente, capace di intrecciare aneddoti, ricordi e riflessioni sulla sua lunga carriera e sul futuro dello spettacolo. Un incontro che conferma La Terrazza come spazio di racconto e di confronto, dove la cultura incontra l’ironia e la condivisione diventa esperienza collettiva, trasformando la provincia, da luogo isolato e disperso, a palcoscenico culturale. Questa volta per farsi notare Pulcinella non andrà in carrozza, ma verrà in collina. L’evento è a ingresso libero e gratuito.