Chiusi, al via la quarantunesima edizione della festa dell’uva e del vino

Chiusi (Siena), 19 settembre 2024 - A Chiusi arriva l’evento più atteso dell’anno che va segnare il passaggio di testimone tra l’estate e l’autunno: la Festa dell’Uva e del Vino. Storicamente nata per celebrare l’inizio della vendemmia e per salutare il sole e il caldo estivo, ad oggi l’appuntamento rappresenta un importante ritrovo per tutti gli amanti del vino, delle specialità culinarie toscane e della buona musica. Giunta alla sua quarantunesima edizione la Festa, organizzata dall’associazione Terzieri della Città di Chiusi, si terrà dal 27 al 29 settembre; ad anticipare il weekend l’Anteprima dal 21 settembre, quest’anno focalizzata sulla riscoperta dei cinque sensi. A dare il via al programma l’anteprima “Aspettando la Festa dell’Uva e del Vino” che apre il calendario sabato 21 settembre, alle ore 16:00, in Piazza Duomo, con l’apertura dell’enoteca dei Terzieri della Città di Chiusi, una selezione dei migliori vini d’Italia, con servizio a cura dell’Associazione Italiana Sommelier - Delegazione di Siena. Dalle ore 19:00 “Bisbocciando”, cibo e vino a cura dell’Enoteca dei Terzieri e dei ristoranti del CCN di Chiusi Città, accompagnato dalla musica live di Corrado Tales. Alle ore 21:30, presso il Chiostro di San Francesco arriva il primo evento dedicato ai cinque sensi “Decantando- ad ogni vino la sua musica”, un percorso enologico-musicale con sommelier e guida all’ascolto. Musica del Trio Gli Insensati, vini della Cantina di Poggio Santa Maria, un format targato Genova Sinfonietta (ingresso 20 euro su prenotazione 3391222159). L’anteprima prosegue domenica 22 settembre con l’apertura alle 16:00 dell’Enoteca dei Terzieri e alle ore 20:00 con un appuntamento in Piazza Duomo targato Zic book festival: “Per le donne. Per noi! Da Virginia Woolf a Michela Murgia” un aperitivo letterario presso l’Enoteca dei Terzieri. Ore 20:30, presso il Terziere Santa Maria secondo appuntamento dedicato alla riscoperta dei cinque sensi “Cena Sensoriale-la memoria e i cinque sensi si coniugano in un viaggio alla riscoperta dei piatti tipici del pranzo della domenica”, a cura di Emma Pifferi, laureata in scienze gastronomiche e con specialistica olfattiva. ( ingresso 35 euro su prenotazione 3391222159). Il programma dell’anteprima prosegue da lunedì 23 a mercoledì 25 settembre con tre appuntamenti organizzati presso l’Enoteca dei Terzieri della Città di Chiusi, Piazza Duomo, ore 21:45. Lunedì 23 settembre “Un’ora in enoteca - la cinta senese di Chiusi” L’Azienda San Gregorio, dai primi anni del duemila,alleva capi di cinta senese allo stato semibrado riservando agli animali ampi spazi di bosco e terreni. Il nostro gusto, ma anche la vista e l’olfatto, saranno allietati assaggiando salumi di cinta abbinati a vini dell’Azienda. (€ 15,00 – Posti limitati - Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico tel. 0578-227667) Martedì 24 settembre “Un’ora in enoteca - vino Tacchella”: gli abitanti di Chiusi si ricorderanno quando c’era il cinema Astra, il martedì il costo del biglietto era molto ridotto e quindi vedevamo molta gente appassionata di film, da lì il nome Cine Tacchella. L’idea è quella di provare a vivere la stessa sensazione con il vino, tutti i calici al costo di €1,00 in meno. Ultimo appuntamento mercoledì 25 settembre con “Un’ora in enoteca-formaggi delle valli bergamasche". Un viaggio nelle valli bergamasche assaggiando alcuni formaggi tra i più rappresentativi del territorio in collaborazione con Paganì Antichi Sapori di Serina (BG). In accompagnamento vini dell’Azienda Agricola Il Roglio. A cura dell’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) Delegazione Siena-Arezzo (€ 15,00 – Posti limitati - Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico tel. 0578-227667). Ultimo appuntamento dell’anteprima per giovedì 26 settembre, si inizia con la consueta apertura dell’Enoteca dei Terzieri alle ore 18:00; dalle ore 19:00 in Piazza del Comune “L’angolo Street Food dei Terzieri” con Faust Food, Tuscan street food experience, e L’Unteria, friggitoria chiusina. Dalle ore 21:30 nella Piazza di San Francesco la commedia popolare “20.000 fiorini d’oro”, uno spettacolo teatrale di Fulvio Barni a cura del Teatro Popolare Sant’Angelo e l’associazione Terzieri di Chiusi. Venerdì 27 settembre si entra finalmente nel vivo della festa, dalle ore 18:00 in Piazza Duomo apertura dell’Enoteca dei Terzieri, dalle ore 18:00 apertura delle cantine presenti in tutto il centro storico. Dalle ore 19:00 torna “L’angolo Street Food dei Terzieri” con Faust Food, Tuscan street food experience, e L’Unteria, friggitoria chiusina. Sempre allo stesso orario è il turno della prima band itinerante della Festa, la richiesta e adorata Zastava Orkestra. Dalle ore 20:00 apertura delle tre taverne dei terzieri con specialità tipiche chiusine, cacciagione e pici 100% fatti a mano, nella stessa sera i terzieri si sfideranno in una gara culinaria. Ore 21:30 In Piazza Duomo musica live con “Tiger Roll”, dalle 22:00 in Piazza del Comune musica live con Lucy and the Walrus. Alle ore 23 circa si torna in Piazza Duomo per un djset con Just Pala che va a concludere la prima sera. Il secondo giorno del weekend della Festa dell’Uva e del Vino inizia con l’apertura dell’Enoteca dei terzieri alle ore 16:00 e con l’apertura delle cantine dalle ore 18:00; ore 19 torna “L’angolo Street Food dei Terzieri”. Ore 19:00 seconda band itinerante della Festa la Bandanimata. Ore 20:00 apertura delle tre taverne dei terzieri con specialità tipiche chiusine, cacciagione e pici 100% fatti a mano. Ore 21:30 in Piazza Duomo musica live con The Reggae Circus di Adriano Bono e alle ore 22:00 in Piazza del Comune musica live con I Signori della Corte. A seguire si torna in Piazza Duomo per il secondo djset del weekend con Dj Red. La quarantunesima edizione della Festa dell’Uva e del Vino si conclude domenica 29 settembre con l’apertura delle cantine dalle ore 11:00 e l’arrivo alle ore 12:00 del “Treno Natura- il treno degli etruschi”, seguita dall’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini dei Terzieri Città di Chiusi e l’apertura per pranzo del Terziere San Silvestro. Il pomeriggio prosegue alle ore 15:00 in Piazza Duomo con l’apertura dell’Enoteca dei Terzieri e la seconda esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini dei Terzieri della Città di Chiusi, che vanno ad aprire i giochi dei bambini dei terzieri “Giochi de’ citti e giochi del tempo che fu”. Ore 18:00, presso l’orto vescovile, presentazione del libro “Cosimo de’ Medici. Il padre della Toscana moderna”, di Eugenio Giani. Dalle ore 19:00 torna L’angolo Street Food dei terzieri in Piazza del Comune; alla stessa ora musica live con le street band Zastava Orkestra e Castle’s Drummers. Ore 20:00 apertura delle tre taverne dei terzieri. Dalle ore 21:30 in Piazza Duomo musica live con Borrkia e dalle ore 22:00, in Piazza del Comune, musica live con Astro Brothers Band. Maurizio Costanzo