Capodanno a Siena, musica in tutte le piazze

Siena, 12 dicembre 2024 – Musica nelle piazze per la notte più lunga dell’anno, da porta Camollia a porta Romana. Piazza del Campo sarà il fulcro del brindisi di mezzanotte, ma il centro storico di Siena sarà vivibile fino a tarda notte. Dance, gospel, pop, musica popolare, rock, musica itinerante: molteplici generi risuoneranno per le vie della città per soddisfare tanti gusti diversi, a partire dalle 22 fino alle 1, in un Capodanno “piazza dopo piazza”.

In Piazza del Campo, dalle 22.30 spazio al gruppo “Opera Dance Music” sul palco che sarà allestito davanti a Palazzo Pubblico, dove è in programma anche il brindisi di mezzanotte. Si tratta di un progetto musicale unico nel suo genere: l’incontro fra artisti poliedrici, provenienti da mondi musicali opposti fra loro, ha ispirato e dato vita a questo nuovo genere musicale, assolutamente unico, che combina le sonorità della musica elettronica Edm con la musica sinfonica e lirica. È proprio grazie a questi artisti di assoluta eccellenza, che gli arrangiamenti musicali risultano efficaci e di forte impatto emozionale. Questo complesso mix multigenere viene suonato e cantato live sulle basi ritmiche di un potente Dj set, dando vita a uno show unico nel suo genere. Opera Dance Music è quindi un format che ha creato un ponte tra la musica elettronica e lirica, avvicinando i giovani all’opera ed unendo target di età e gusti musicali all’apparenza molto lontani tra loro.

Il resto del programma prevede dalle 22.30 in poi in piazza Matteotti i “Suzie Q” (powerdance anni ‘70-’80 e ‘90), mentre piazza Chigi Saracini sarà animata dai “Synthonic” (pop-funky), in piazza Provenzano riecheggerà il rock and roll anni ‘50 con “The Shakers” e in piazza Tolomei la musica pop con la tribute band degli 883 “88sedici”; in piazza Indipendenza suoneranno i “Marabesque” con swing, folk e balcanica, alle Logge del Papa “Bassa Musica” con pizzica e taranta, in piazza Postierla “Redlight Skyscraper” con il post rock. Dalle 22 piazza San Francesco sarà animata da “We Love 2000” con dance, pop e indie, mentre in piazza Sant’Agostino, nella Loggia Fantastici, ci sarà il tango con “Real Tango Orquesta” con la partecipazione di “Oblivion Tango”. Piazza San Giovanni ospiterà il gospel dalle ore 21.15 con “Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble featuring Carla Jane”, oltre alla dance street band “Bandakadabra”.

Poi la musica itinerante: nella zona nord della città (via Camollia, via Montanini e piazza Matteotti) “The Fantomatik Orchestra” girerà con musica funky, soul, rhythm-blues a partire dalle ore 19; nella zona sud ci sarà invece la “Bandakadabra” con dance, balcanica e live techno.

Il programma completo di “Segui la festa” è consultabile sul sito Siena Comunica (www.sienacomunica.it), sul portale del Comune di Siena (www.comune.siena.it), sui social del Comune di Siena (Instagram @Comunedisienaofficial, Facebook Comune di Siena).