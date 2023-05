Angeli del fango da Siena a Faenza: ‘Qui per aiutare gli amici’

Siena, 21 maggio 2023 – «Da ore leviamo acqua e fango da un grande magazzino ma la stanchezza non si sente. Impossibile non venire a dare una mano». Bruno Giubbilei, barbaresco dell’Oca, è partito ieri mattina presto da Siena con il figlio Tommaso di 33 anni, direzione Faenza.

Uno dei luoghi dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione che ha cancellato vite, anni di lavoro e di sacrifici. A legare Siena alla famiglia Renzi è stata la passione per il Palio. Sono infatti venuti in città a vedere la Festa, restando ammaliati dalle Contrade. Una in particolare, in verità, la Tartuca, dove hanno stretto amicizie forti.

E coltivate nel tempo. Conoscendo anche i Giubbilei, aiutando Tommaso a trovare un appartamento quando ha avuto necessità di stare alcuni mesi là per lavoro. Ed ecco allora che venerdì sera padre e figlio sono andati a fare provviste di ogni genere da portare a Faenza. «Una macchinata, dalla pasta al prosciutto, dal salame ai prodotti per l’igiene e molto altro che in questo momento risultano indispensabili.

Un modo per dire loro ’grazie’, visto che l’acqua ha danneggiato e portato via tutto», racconta Bruno Giubbilei. Che ha indossato stivaloni di gomma e una salopette tipo pescatore rimboccandosi le maniche per liberare un grande magazzino della famiglia Renzi che si trova a poca distanza dal punto in cui il fiume ha esondato.

«La cosa bella, che commuove e riempie il cuore – prosegue – sono i tantissimi giovani, loro sì veri angeli del fango. Tutti a lavoro. Una cosa è vedere l’accaduto in televisione, altra trovarsi qui», conclude. Una giornata a spalare no-stop, poi a tarda sera la ripartenza per Siena. Con il cuore gonfio di gioia per averli rivisti e un pizzico aiutati ma anche di tristezza per il disastro che ha colpito i loro amici e l’Emilia Romagna. «Hanno prenotato per il Palio di luglio un bed and breakfast per due giorni, la situazione non è bella ma speriamo che possano essere a Siena», l’auspicio dei Giubbilei.

Continuano intanto ad arrivare altri vigili del fuoco del nostro comando provinciale nelle zone flagellate dall’alluvione. Ieri tre pompieri del Saf sono andati a dare il cambio ai colleghi che rientravano. Al contempo sono partiti altri sei per raggiungere le zone più delicate del Ravennate.