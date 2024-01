Vittoria e terzo posto in classifica per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation

Sarzana (La Spezia) 7 gennaio 2024 - L’Hockey Sarzana Gamma Innovation riparte di slancio. Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A1 i rossoneri si sono imposti con il risultato di 4 a 3 sul Montebello. Partenza lanciata dei sarzanesi in vantaggio 2 a 0 poi i veneti si sono riportati in parità in chiusura del primo tempo per poi incassare la reazione dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation in avvio di ripresa. Un successo che lancia la formazione diretta dal tecnico Paolo De Rinaldis al terzo posto solitario in classifica. Domenica altra sfida molto sentita contro l’Amatori Wasken Lodi che sarà avversaria anche in Coppa Italia. Altri risultati: Sandrigo-Valdagno 3-2, Grosseto-Bassano 2-2, Amatori Lodi-Follonica 2-2, Forte dei Marmi-Breganze 16-0, Trissino-Giovinazzo 5-0, Vercelli-Monza 0-10 (a tavolino, Vercelli ritirato dal campionato). Classifica: Forte dei Marmi punti 39, Trissino 36, Hockey Sarzana Gamma Innovation 28, Follonica 26, Amatori Lodi, Grosseto 23, Valdagno 22, Sandrigo 20, Montebello 18, Bassano, Monza 14, Breganze 6, Giovinazzo 4, Vercelli ritirato.