Un viaggio nelle pandemie che si sono succedute nella storia raccontate da Massimo Galli

Sarzana (La Spezia) 13 gennaio 2024 - Una sala conferenze gremita e attenta ha seguito la conferenza dell’infettivologo Massimo Galli organizzata al Santa Caterina Park Hotel di Sarzana dal circolo culturale “Sandro Pertini” di Sarzana rappresentato dal presidente Nicola Caprioni, Drina Bavestrello e Pier Aldo Canessa. Il tema affrontato dal virologo ha avuto come titolo “Pandemie e storia dell’umanità” analizzando le vare pandemie della storia partendo dalla sifilide, colera, peste, influenza per arrivare ai giorni nostri con il Covid 19. Emergenze sanitarie che hanno modificato la storia dell’umanità e in molte occasioni anche più delle guerre e che, in alcuni casi, hanno sollevato anche movimenti di contestazione contro il vaccino. Una storia che si è quindi ripetuta. Massimo Galli, già professore ordinario di malattie infettive all’Università di Milano, aveva già presentato la relazione al liceo “Parentucelli Arzelà” di Sarzana nella primavera scorsa. Ha chiuso così la due giorni spezzina iniziata venerdì in sala consigliare della Provincia dove ha presentato il suo nuovo libro dal titolo “Una Banale Influenza?”.