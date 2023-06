Un’estate di attenzione sulle spiagge libere del Comune di Ameglia

Ameglia (La Spezia) 20 giugno 2023 - La stagione del mare è davvero alle porte e il Comune di Ameglia sta preparando le spiagge libere. Oltre alla normale pulizia e sistemazione dell’arenile l’ente ha investito oltre 80 mila euro, grazie anche a un finanziamento di Regione Liguria, per dotare la spiaggia del molo nella frazione di Fiumaretta di un accesso per le persone diversamente abili. Oltre al miglioramento dell’accesso sul molo e l’illuminazione di una stradina di collegamento tra piazza Pertini e la passeggiata lungofiume verranno messe a disposizioni du speciali sedi che consentiranno di trasportare sia sulla sabbia che in acqua le persone con disabilità. Il Comune amegliese inoltre ha ripristinato l’utilizzo delle scogliere e della piattaforma sul mare a Punta Corvo mettendo in sicurezza il sentiero che conduce al suggestivo scenario. Sempre in corso di studio invece sia la spiaggetta di Punta Corvo che il sentiero che scende dal paese di Montemarcello attualmente interdetti per pericolo di crollo. Ma la riapertura al pubblico per questa estate è davvero a forte rischio.