Tornano in campo i pulcini alla conquista del torneo di calcio “Tatain”

Sarzana (La Spezia) 22 maggio 2023 - E’ ormai tutto pronto per la 10^ edizione del torneo di calcio internazionale giovanile “Tatain” in programma al Sarzana dal 1 al 4 giugno organizzato dalla società Tarros Sarzanese. La rassegna è riservata alla categoria pulcini under 10 e si avvale del patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Sarzana. Le partite si disputeranno agli impianti sportivi “Pasquale Berghini” e allo stadio “Miro Luperi” che ospiterà poi la finalissima e la cerimonia delle premiazioni delle società partecipanti. Sono stati sorteggiati i gironi delle partecipanti alla decima edizione della rassegna. Nel raggruppamento A figurano: Inter, Juventus, Porto, Pisa, Pro Sesto, tarros Sarzanese, San Giuliano, Fortitudo, Bogliasco. Girone B: Atalanta, Sampdoria, Hajduk, Pro Sesto B, Pontedera, Preview 2, Castellanzese, Pieve San Paolo, Pavese. Girone C: Spezia, Roma, Brno, Vis Pesaro, Carrarese, Preview 1, Cerignola, Juve Parma, Spinea. Girone D: Monza, Lazio, Torino, Genoa, Varesina, Preview 3, Ausonia, Livorno, Rivasamba.