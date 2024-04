Terreno in zona protetta dal Parco usato come pista da motocross

Sarzana (La Spezia) 18 aprile 2024 - Il terreno alla periferia di Sarzana, in zona ambientale protetta dal Parco di Montemarcello Magra Vara, utilizzata come pista da corsa per le motociclette è stata posta sotto sequestro dai carabinieri forestali. Dopo la denuncia e le sanzioni amministrative elevate qualche mese fa adesso sono scattati anche i sigilli dell’area. La distesa verde di Boettola era stata visitata dai carabinieri dopo le segnalazioni da parte dei residenti avevano scoperto un campo da gara con paletti e segnalazioni per consentire le manovre delle moto da cross. I militari avevano informato la Procura della presenza di un circuito ben segnato dai paletti proprio per consentire agli appassionati delle due ruote di disputare le prove. L’organizzatore dei raduni era già stato denunciato per diverse violazioni ambientali e paesaggistiche e adesso proprio su disposizione della Procura della Repubblica di Spezia l’area di Boettola nel quartiere sarzanese di Santa Caterina è stata posta sotto sequestro.